Rassegna di Teatro Popolare a Palaia

Prende il via Sabato 2 Luglio e si concluderà Sabato 9 Luglio la 24° edizione della “Rassegna di Teatro Popolare” dedicata al compianto regista butese Mauro Monni.

La rassegna prese il via nel 1998, all'indomani della morte del regista avvenuta durante le repliche della pièce “La Bella Elvira” nel cinquantenario della morte della ragazza uccisa a Toiano presso la Fonte delle Purghe: un’opera realizzata da Monni stesso, che vide proprio nel borgo di Villa Saletta una rappresentazione memorabile.

Quattro serate con gruppi amatoriali di grande valore che si alterneranno in due location d’eccezione: i primi due appuntamenti avranno luogo presso le Cantine di Fattoria Villa Saletta, in località Montanelli, gli altri due invece nello spazio spettacoli del Centro Nuova Primavera a Forcoli, con inizio alle 21:30. Ad aprire il sipario quest’anno sarà Sabato 2 Luglio la Compagnia “I Giardini dell'Arte” di Firenze, con “La gatta sul tetto che scotta” di Tenessee Williams, regia di Marco Lombardi.

Seguirà Martedì 5 Luglio “Giallo Brillante” di Giuseppe Raimo e Joanne Lorelli, con il Gruppo Teatrale “Il Canovaccio” di Pisa; Giovedì 7 Luglio sarà la volta di “Taxi a 2 piazze”, commedia degli equivoci di Ray Cooney, messa in scena dalla Compagnia teatrale “L’anello” di Cascina e regia di Luca Lunedi. A chiudere la rassegna come sempre il Gruppo Teatrale “La Tartaruga” di Forcoli con “Che cos’è l’amore” Sabato 9 Luglio, con una commedia brillante e regia di Fabio Galardi. “Si tratta di un appuntamento storico, che ogni anno si presenta con un ricco calendario di appuntamenti che spaziano dalla commedia ai classici del teatro italiano e non, opere originali di artisti toscani e internazionali” – dichiara Fabio Galardi, da sempre organizzatore della rassegna, assieme al Gruppo “Four Red Roses” di Castelfranco di Sotto.

“La Rassegna di Teatro Popolare da sempre fa da apripista al ricco cartellone di Notti d’Estate, con appuntamenti dedicati non solo al teatro ma anche alla musica e ai concerti, feste paesane ed iniziative culturali” ha detto Marco Gherardini, Sindaco di Palaia.

"Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, un segnale forte di ripresa da parte di tutte le associazioni di volontariato che stanno ricominciando ad organizzare eventi e iniziative, sia per la valorizzazione culturale e turistica del territorio ma anche per un ritrovato spirito di positività e collaborazione” ha concluso Marica Guerrini, Assessora alla Cultura.

Gruppo Teatrale La Tartaruga – Forcoli, Fabio Galardi 340 1619695

Ufficio Turismo Comune di Palaia Email: turismo@comune.palaia.pi.it Tel. 0587 621437

Fonte: Ufficio Stampa