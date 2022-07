Regione Toscana, a Cristina Manetti premio Ischia per la comunicazione

Sarà consegnato questa sera a Cristina Manetti, portavoce della Presidenza della Regione Toscana, il premio per la comunicazione territoriale nell'ambito della 43esima edizione del Premio Ischia di giornalismo a Lacco Ameno. Il premio è stato assegtnato alla portavoce per l'innovativa campagna della Regione Toscana per la vaccinazione pediatrica contro il Covid-19. Riservata ai bambini, la campagna ha visto come testimonial la cagnolina Pimpa del fumettista Altan.

“Sono molto contenta per questo riconoscimento - commenta Manetti - per me e per tutti coloro che con me hanno lavorato a questo progetto di comunicazione; penso ai colleghi della Regione, a quelli delle Asl e penso anche ad Altan, che si è prestato immediatamente e fattivamente con grande generosità alla campagna. Una bella squadra che, in un momento delicato come questo del Covid e della vaccinazione, ha lavorato con l'attenzione e l'energia che queste situazioni richiedono. Poter essere premiati per qualcosa che si è fatto per le persone e, in particolare in questo caso, per i bambini, è una cosa che davvero emoziona. Emoziona me e chi con me ha collaborato per costruire questa campagna della Regione Toscana”.

Sarà possibile seguire la serata delle premiazioni in diretta Fb a partire dalle ore 20.30.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa