Rotary Fucecchio-Santa Croce, alla guida il giovane Beconcini

Matteo Beconcini, laureato in Economia e Consulente Finanziario dal 2007, sarà il Presidente del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A. per l’annata Rotariana 2022-2023. Ieri sera, giovedi 30 giugno, è avvenuto, alla presenza dei Soci e degli Amici del Club, il passaggio della Campana tra Monica De Crescenzo e Matteo. Presenti anche l’ Assistente del Governatore del Distretto 2071 Umberto Grieco.

Fanno parte del nuovo Direttivo : Marco Sansoni, Alessandro Marconcini, Riccardo Bartolommei , Sandra Rosselli, Massimo Petrucci , Sergio Tocchini, Claudia Neri, Cristina Lotti, Maria Elena Maffei, Monica De Crescenzo. Molti saranno i Services e molte saranno le Iniziative a favore degli altri che vedranno anche il nuovo Direttivo e tutti i soci del club, particolarmente impegnati nella nuova annata Rotariana. Le attività pianificate vedranno l’ampio coinvolgimento del club nel proprio territorio di competenza (Fucecchio, Santa Croce S.A., Castelfranco) ed il coinvolgimento sia nel territorio del Distretto 2071 (Toscana), sia nelle iniziative nazionali ed internazionali insieme ad altri Club Rotary e ad altri Distretti.

Nel corso della cerimonia sono stati condivisi gli ottimi risultati raggiunti durante l'anno Rotariano 2021-2022. Il Club, per l’altissimo impegno e servizio ed il fortissimo spirito rotariano, ha voluto onorare la presidente uscente Monica De Crescenzo e il marito Andrea, conferendo loro Il “Paul Harris Fellow” che è la massima onorificenza rotariana; il suo nome è in onore di Paul Harris il Fondatore del Rotary. L’onorificenza fu istituita nel 1947, alla morte del Fondatore. Questa onorificenza viene attribuita da un club o da più club, su parere dei consigli direttivi, a soci del Rotary o anche a personalità non rotariane, ad associazioni ed enti che si distinguono o si sono distinte particolarmente per attività di servizio.