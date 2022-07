Ruba per 2 volte allo stabilimento balneare, arrestato a Viareggio

Era entrato al bagno Flora di Viareggio e aveva portato via la cassa del bar con 150 euro, scappando sulla spiaggia. Un 28enne marocchino è stato arrestato questa mattina alle prime luci dell'alba dalla volante del commissariato di Viareggio per furto aggravato.

Tramite le immagini della videosorveglianza è stato possibile risalire all'identità dell'uomo. Il furto era avvenuto alle 3.40, alle 4.45 è stato visto entrare di nuovo nel bar dello stabilimento per portare via bottiglie di vino e altri generi in vendita. Subito gli agenti sono tornato allo stabilimento e l'uomo stava scappando in spiaggia tentando di liberarsi della refurtiva. Una volta derubato è stato trovato con i soldi rubati in cassa. Un'altra prova riguarda le tracce di sangue rinvenute sulla cassa, provenienti dalla ferita sul braccio dell'uomo. Sarà giudicato con processo per direttissima questo pomeriggio.