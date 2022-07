Soggiorni estivi in fattoria a Fivizzano con Colori e Cerbaiola

L'associazione i ragazzi di Cerbaiola e la Cooperativa Sociale Colori hanno dato via al progetto 'Vacanze in fattoria' per persone con disabilità, grazie al contributo di Fondazione Cr Firenze.

Immersi nel verde de 'La Piana' a Fivizzano, ogni giorno gli ospiti avranno un'attività didattica, laboratori vari (cucina, piante, pittura), passeggiate con gli asini, momenti di relax in piscina oltre a visite e bagni termali. Un modo nuovo per passare le vacanze all'insegna dell'inclusione.