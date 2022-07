SPI-CGIL Empoli, come scaricare documenti pensionistici negli uffici del sindacato

Negli uffici SPI-CGIL Empoli (via San Mamante 42) è possibile scaricare per gli iscritti allo SPI-CGIL questi documenti: OBIS M-Certificato di Pensione, CU- Certificazione Unica CEDOLINO MENSILE.

Per scaricare la documentazione e poter controllare la pensione, è necessario recarsi agli uffici su appuntamento, portando la Carta di Identità e il Codice Fiscale. Oltre alla Carta di Identità e al Codice Fiscale, INPS richiede di inserire l'importo netto della pensione del mese precedente compresi i decimali. Quindi è necessario recuperare l'importo, estratto conto della banca o della posta prima di venire.

E' importante fissare un appuntamento con gli operatori previdenziali per far controllare la pensione, perché non è mai troppo tardi per far valere i propri diritti.

Inoltre SPI- CGIL Empoli ha aperto lo sportello NON AUTOSUFFICENZA SPI-NA, assistenza, domande Invalidità Civile, Accompagnamento, informazioni sul sistema dei Servizi.

Per informazioni e appuntamenti: 0571-942140-41-38; 3497211112

