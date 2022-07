Strade, marciapiedi, piste ciclabili: lavori di asfaltatura a Empoli

Proseguono i lavori di asfaltatura su strade, marciapiedi e piste ciclabili a Empoli. Per gli interventi in corso saranno adottate modifiche in particolare alla sosta: sono stati posizionati con idoneo anticipo i pannelli di preavviso dell'intervento e i relativi cartelli di divieto di sosta per mezzi, motorini e biciclette.

Per quanto riguarda gli interventi su pavimentazione stradale, si sono conclusi quelli su via Segantini, da via Valgardena a via Valsesia; cominciati dal primo luglio 2022, i lavori di rifacimento pavimentazione stradale su via Maremmana tratto da via della Quercia alla ex Scuola Elementare (circa 200 m) e dal 4 luglio 2022 pavimentazione stradale sia sulla carreggiata che in corrispondenza degli spazi di sosta di bici, auto e motorini di Piazza Don Minzoni (circa 1.500 mq di piazza).

Per quanto concerne, il cantiere di via Maremmana è prevista la chiusura al traffico della strada per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento: saranno collocati anche in questo caso cartelli stradali a indicare la viabilità alternativa.

Gli interventi su marciapiedi e piste ciclabili saranno invece realizzati nella prima metà di luglio, compatibilmente con la presenza del mercato settimanale e altri eventi. Previsti il rifacimento del manto di usura della pista ciclabile di Viale Buozzi dall'incrocio con via Arnolfo di Cambio a via Fabiani (circa 450 m) e il rifacimento del manto di usura dei marciapiedi su Viale Petrarca da via Bisarnella a via Russo in direzione Firenze e dalla passerella sul torrente Orme a via Bisarnella in direzione Pisa (circa 350 m).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa