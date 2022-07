Torna a Montopoli il cinema all'aperto: il programma da luglio a settembre

Dal 4 luglio fino al 1 settembre ritorna il cinema sotto le stelle gratuito a Montopoli

"Ritorna come ogni estate il cinema all'aperto in tutte le frazioni del Comune di Montopoli - commentano il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaca Linda Vanni - all'insegna della socialità, della condivisione dei nostri spazi comuni e della cultura. Il cinema all'aperto si aggiunge al cartellone estivo partito già da un mese e saranno sette serate con la proiezioni di pellicole dedicate alle famiglie e ai più piccoli".

Primo appuntamento lunedì 4 luglio ore 21.30 nell'area verde via del Mulinaccio San Romano con "Ballerina", lunedì 11 luglio giardino del Museo Civico a Montopoli con "Il Regno", lunedì 18 luglio in Piazza Vittorio Veneto a Capanne con "Il Tuttofare", 25 luglio Circolo Endas a Casteldeldelbosco con "Il Diario di una schiappa: portatemi a casa!", sabato 6 agosto terrazza Circolo Arci di Marti con "Figli" e giovedì 1 settembre al Circolo Arci Torre Giulia con "The Danish Girl".

"L'organizzazione sarà curata dall'Arci Valdarno Inferiore che ringraziamo per la grande disponibilità e attenzione che hanno per il territorio sui temi della socialità e della cultura".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno