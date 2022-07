Tornano i martedì del Borgo: musica e teatro a Montelupo

Tornano in centro a Montelupo "I Martedì del Borgo" in centro storico a Montelupo. Un ricco calendario di proposte promosso di soci del Centro Commerciale Naturale "Il Borgo degli Arlecchini".

Si parte, appunto, il 5 luglio con "Notte romantica: i più bei duetti d’amore della lirica". La prima sera sarà protagonista l’associazione il Contrappunto, con una serata all’insegna della musica lirica. L’orchestra sarà composta da Laura Andreini (soprano), Alessandro Fantoni (tenore), Giacomo Benedetti (pianoforte).

A partire dalle ore 21.00 in piazza della Libertà. Si prosegue il 12 luglio con un concerto dei pulsar, gruppo di giovani musicisti, che propone uno spettacolo di percussioni utilizzando materiali di riciclo come bidoni e secchi in plastica, richiamando i suoni della musica sudamericana.

Il 19 luglio spazio alla comicità con MASTISCIÒ, protagonisti Alessandro Masti che intratterrà i presenti con i suoi celebri scherzi telefonici e Valerio Ranfagni. A curare la parte musicale della serata ci saranno la splendida voce di Uragano Patty, Claudio Giachi, in arte Borotalco dj e altri ospiti a sorpresa.

La rassegna si conclude il 26 luglio con il coloratissimo e travolgente spettacolo del Mamamia in tour. Tutti i martedì, inoltre, previsti mercatini e negozi aperti.

Per i più piccoli il 5 settembre torna anche la rassegna di teatro per ragazzi. La compagnia teatrale Baracca – Testoni Ragazzi porta in scena lo spettacolo: L'elefantino.

Bubu è l’unico maschietto della famiglia e le sue sorelline sono troppo piccole per accudire alla casa, così mamma e papà hanno dato a Bubu l’incarico di lavare tutti i calzini della famiglia. È un lavoro noioso e Bubu, mentre lava, si racconta una storia.

Come per magia i calzini prendono vita e si trasformano in animali della giungla che ci racconteranno di come il piccolo elefantino dal piccolo naso, dotato di un’insaziabile curiosità, fu il primo di tutti gli elefanti ad avere la proboscide e di come scoprì quanto gli fosse utile.

Tecnica: narrazione, teatro d’attore. Spettacolo adatto a partire dai 2 anni.

"Diciamo che i motivi per venire in centro a Montelupo il martedì sono più di uno. Grazie alla sinergia fra amministrazione e commercianti aderenti al Borgo è stato realizzato un programma variegato adatto a diverse fasce della popolazione e a diversi interessi. Il martedì del Borgo è un'iniziativa sostenuta anche con il contributo concesso dall'amministrazione nell'ambito del bando rivolto alle associazioni e finalizzato all'animazione del nostro centro cittadino" afferma l'assessore al commercio Simone Focardi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa