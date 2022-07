Toscana Atletica agli Assoluti di Rieti, quarto posto in staffetta

Risultato storico per le atlete della Toscana Atletica Empoli ai campionati italiani assoluti di Rieti di Sabato 25 e Domenica 26 Giugno.

La staffetta 4x100 ha infatti ottenuto un grandissimo quarto posto, il migliore di sempre in questa disciplina, al culmine di una grande stagione disputata dalle atlete; una chiara dimostrazione della competitività delle velociste della squadra empolese, nonostante il recente cambio di formazione.

La staffetta 4x100 ha corso in 47.34, non lontano dal podio, ed era composta da Alessia Bylykbashi, Camilla Sarti, Tessa Macaluso e Camilla Rossi.

Ottima prova anche per Matilde Carboncini, atleta più giovane in gara nell’eptathlon, classificatasi al sesto posto, con ben quattro primati personali. Un risultato che, vista anche la giovane età dell’atleta empolese, e gli ottimi risultati raggiunti in tutte le categorie finora, fa ben sperare per il prossimo futuro.

Bene anche Cristina Mariani che, alla sua prima partecipazione ai campionati italiani, ha corso nei 3000 siepi, raggiungendo il quindicesimo posto finale con 11.20.43.

Fonte: Toscana Atletica Empoli