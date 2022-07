Turista dispersa all'Isola d'Elba, ricerche in corso

Ricerche in corso all'Isola d'Elba per una turista dispersa. La donna, 60enne di nazionalità austriaca, avrebbe avvertito telefonicamente il marito riferendo di essersi persa in località Le Tombe, a Fetovaia.

Sul posto, nel comune di Campo nell'Elba, stanno intervenendo i vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Portoferraio e il reparto volo del nucleo di Cecina con l'elicottero Drago 60 che sta sorvolando la zona. In arrivo al porto di Piombino anche il nucleo cinofili del Comando di Siena, la squadra Dedalo (lo strumento per rilevare i dispositivi mobili) dal Comando di Prato e il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto).

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO