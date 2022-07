Villa dell'oligarca sequestrata a Forte dei Marmi, beffa per Pirlo

La caparra di 500mila euro per una villa al Forte dei Marmi non è valsa all'acquisto perché il bene immobile, di proprietà di un oligarca russo ritenuto vicino a Vladimir Putini, è stato sequestrato su richiesta dell'agenzia immobiliare che aveva un contenzioso con il russo. Per questo l'ex campione del Mondo 2006 ed ex allenatore della Juventus Andrea Pirlo, oggi allenatore in Turchia del Fatih Karagümrük, è rimasto beffato, come riporta il quotidiano Il Messaggero, dall'operazione che si sarebbe dovuta concludere entro fine agosto, con altri 2,6 milioni di euro da versare.

L'imprenditore russo, all'avvento dell'invasione russa dell'Ucraina e con le prime sanzioni, ha deciso di vendere tutto prima del sequestro dei beni. In quei giorni è giunta la proposta d'acquisto con la caparra da mezzo milione di euro. A seguire, per tutelare un bene che poteva essere sequestrato, l'agenzia immobiliare ha chiesto il sequestro preventivo sulla villa e su un altro immobile che poteva essere acquistato. Pirlo dovrà aspettare che la situazione si sblocchi, ma non si vede un termine certo per la fine della situazione.