Visite guidate in notturna al Museo Bardini e a Palazzo Medici Riccardi

La rassegna Notti dell'Archeologia della Regione Toscana giunge quest'anno alla sua ventiduesima edizione. I Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi e MUS.E aderiscono all'iniziativa con due serate speciali (prenotazione obbligatoria), che permetteranno al pubblico di vivere il fascino particolare generato dalle opere antiche custodite nelle sale dei musei cittadini nel suggestivo intreccio con altre arti espressive.

Al Museo Bardini, il 10 luglio (alle 20 e alle 21:30), è in programma “Antiche armonie” una visita sui generis tra urne, ritratti, sarcofagi e arredi monumentali in cui la narrazione all’interno degli spazi che un tempo futuro lo “show-room” dell’antiquario Stefano Bardini sarà accompagnata da un'esecuzione musicale ispirata alle collezioni.

Il 29 luglio (alle 19:30 e alle 21) invece a Palazzo Medici Riccardi le testimonianze archeologiche e le raccolte d'antichità offriranno lo spunto per tornare ad apprezzare le poesie dei grandi classici con “Poesie di pietra”. La visita notturna consentirà di andare alla scoperta delle collezioni archeologiche del museo - preziose testimonianze, raccolte ed evidenziate nel sottosuolo grazie a un importante intervento di recupero e di allestimento - per proseguire con un reading di poesie nel giardino del palazzo, dove i versi di Catullo, Ovidio e Saffo, ma anche di Francesco Petrarca e Agnolo Poliziano, restituiranno idealmente l'anima agli antichi sguardi di pietra della collezione riccardiana di rilievi e busti.

Antiche armonie

10 Luglio 2022

Museo Stefano Bardini

Il Museo Stefano Bardini, nato come straordinario luogo di esposizione delle opere dell'antiquario Stefano Bardini e destinato a conquistare collezionisti e amatori di tutto il mondo, conserva nelle sue sale numerose antichità greche, romane de etrusche. Colonne e capitelli, urne, sarcofagi, ritratti, frammenti classici e antichissimi elmi di opliti greci ben testimoniano il raffinato gusto per l'antico di fine Ottocento. Imperatori, dei e eroi ritroveranno voce in questa visita “sui generis” in dialogo con musiche dal vivo, che dai miti hanno tratto ispirazione.

Quando: domenica 10 luglio ore 20 e 21.30

Dove: Museo Stefano Bardini, via dei Renai 37

Per chi: giovani e adulti

Durata: 1 ora e 15’

Costi: 2,50 euro (residenti Città Metropolitana di Firenze) e €5,00 (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso del museo. Gratuito per possessori Card del Fiorentino (nel limite delle tre attività annue), minori di 18 anni, membri ICOM, ICOMOS, ICCROM, guide turistiche e interpreti, disabili e accompagnatori. Riduzione 2×1 soci Unicoop Firenze.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 055-2768224 info@musefirenze.it

Poesie di pietra

29 Luglio 2022

Palazzo Medici Riccardi

Palazzo Medici Riccardi, ben noto per i suoi capolavori e per le sue sale affrescate, conserva anche preziose testimonianze archeologiche, raccolte ed evidenziate nel sottosuolo grazie a un importante intervento di recupero e di allestimento. A queste si affianca la cospicua collezione riccardiana di rilievi e di busti: fra questi si annoverano il celebre atleta Riccardi e numerosi ritratti di età romana, come il prezioso e raro busto di Sabina, moglie dell'imperatore Adriano o il delizioso busto di un bambino vissuto nel III secolo d.C. La visita consentirà di conoscere meglio le tracce, i reperti e le collezioni archeologiche del museo per poi proseguire con un momento poetico nel giardino del palazzo, dove i versi di Catullo, Ovidio e Saffo - affiancati a quelli di Francesco Petrarca e di Agnolo Poliziano - restituiranno idealmente l'anima agli antichi sguardi di pietra.

Quando: venerdì 29 luglio ore 19.30 e 21

Dove: Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 3

Per chi: giovani e adulti

Durata: 1 ora e 15’

Costi: 2,00 euro (residenti Città Metropolitana di Firenze) e €4,00 (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso ridotto del museo. Gratuito per minori di 18 anni, guide turistiche; giornalisti accreditati; disabili e loro accompagnatori. Riduzione 2×1 soci Unicoop Firenze.

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: 055-2760552 info@palazzomediciriccardi.it

Fonte: Ufficio Stampa