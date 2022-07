A Martignana le idee per il futuro con 'La città che vorremmo'

Martedì 5 luglio alle 21.30 al circolo Arci di Marcignana a Empoli, si terrà l’iniziativa pubblica "La città che vorremmo. Idee per un futuro sostenibile, verde e a misura d'uomo", organizzata dal Partito democratico di Empoli.

L’iniziativa sarà un’occasione di confronto con la cittadinanza e ad alcune associazioni del territorio su temi come sostenibilità e rigenerazione urbana.

L'incontro prevede gli interventi del vicesindaco di Empoli Fabio Barsottini, del professore dell'Università degli Studi di Firenze Fabio Salbitano, del segretario del Circolo PD Avane, Pagnana e Marcignana Gianni Bagnoli e di Corrado Mortella della segreteria del Pd Empoli.

“Lo sviluppo sostenibile è da sempre una delle questioni fondative per il Partito democratico - spiega Lorenzo Cei, segretario Pd Empoli-A maggior ragione in un momento come quello che stiamo vivendo caratterizzato da forti squilibri climatici e da intere filiere produttive compromesse dalla guerra in Ucraina. L’incontro con il professor Salbitano è inoltre un’occasione preziosa per approfondire e migliorare la nostra azione di tutela del territorio anche a Empoli”.

“Empoli deve fare la propria parte per contrastare i cambiamenti climatici e sapersi difendere dagli effetti negativi del clima che sta cambiando. Tutto questo è necessario per migliorare la nostra qualità di vita e garantire uno sviluppo sostenibile del territorio. Per farlo è necessario ridurre gli sprechi, efficientare l’uso delle risorse ambientali e rendere sostenibile il nostro modo di vivere e produrre. Empoli ha le caratteristiche giuste per poterlo fare. Empoli deve avere l’ambizione di diventare la città più sostenibile della Toscana”, così il vicesindaco con delega all’urbanistica Fabio Barsottini anticipa qualche tema che verrà affrontato durante l’iniziativa.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa