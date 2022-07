A Ponsacco inizia la rassegna 'I Concerti nella Repubblica'

Prende il via a Ponsacco la rassegna i Concerti nella Repubblica. Mercoledì 6 luglio ci sarà la prima serata in musica con un omaggio alle più celebri colonne sonore dei film di animazione Disney. Art Disney, cartoon show è uno spettacolo per grandi e piccini fatto di musica e proiezioni. I brani saranno eseguiti da musicisti del territorio: Alice Vitolo e Celeste Repetti alle voci, Andrea Lucchesi al piano elettrico, Jimmy Ciacchini alla chitarra acustica e Linda Leccese al violino. Mentre Carlo Carloni sarà il tecnico audio e video. Una serata organizzata in collaborazione con l'Associazione Amici della Musica di Ponsacco che propone un viaggio tra le più celebri storie raccontate dai cartoni animati in una magia che non conosce età. Brani indimenticabili che nella mente di tutti noi sono associate a delle immagini inconfondibili, ai protagonisti di un'avventura, a un angolo della fantasia in cui quel racconto ha trovato spazio. Lo show vuole celebrare la musica come compagna di viaggio eterna. Suoni familiari capaci di riportarci indietro nel tempo oppure di attraversare mondi inesplorati e fantastici. L’appuntamento è mercoledì 6 luglio in piazza San Giovanni Evangelista a Ponsacco alle 21.30.

I Concerti nella Repubblica è una rassegna composta da quattro appuntamenti collegati dal file rouge della musica ideata e diretta dal direttore d’orchestra Simone Valeri. Un cartellone che si pone l’obiettivo di trasformare Piazza della Repubblica e Villa Elisa in un salotto, nel cuore culturale di Ponsacco. Il palco, circondato magicamente da luci rosse e blu, ospiterà, nel corso del mese di luglio artisti di importanza nazionale come Fabrizio Bentivoglio (il 12 luglio), Morgan (il 22 luglio) e Roberto Ciufoli (il 29 luglio).

I biglietti degli spettacoli sono in vendita sul sito oooh.events oppure al circolo Acli Toniolo. Per informazioni chiamare la segreteria ICNR 320 2435137 oppure scrivere a info@iconcertinellarepubblica.it.

Fonte: Ufficio Stampa