Un motociclista 52enne è morto dopo una caduta dalla sua motocicletta in Fi-Pi-Li, all'altezza dell'uscita di Stagno nella carreggiata in direzione di Firenze. L'uomo sarebbe caduto in seguito all'attraversamento di un animale in strada. Il fatto è accaduto alle 22 di oggi. Sul posto la Pubblica assistenza di Livorno intervenuta per il 118.