Hanno approfittato delle tenebre della scorsa notte per far saltare il bancomat di un supermercato all'ex campo d'aviazione di via Filzi a Viareggio. Hanno portato via un bottino la cui entità non è ancora stata resa nota. Sul posto polizia e vigili del fuoco a causa dell'allarme lanciato da vicini e passanti, ma i malviventi avevano già portato via il bottino. Il supermercato è rimasto chiuso nella giornata di oggi.