Brucia la Toscana a sud: doppio incendio tra Siena e Grosseto

Nel Comune di Sinalunga (Si), in località Montalbano, è in corso dalle ore 14.40 circa un incendio boschivo. Nella zona, ricca di alberi di pino e querce, soffia un vento moderato che sta allargando velocemente il fronte di fiamma.

La sala operativa regionale ha disposto l’invio immediato di due elicotteri e di squadre di volontariato antincendio.

Per il momento non vi sono abitazioni minacciate, ma si sta predisponendo l'invio di ulteriori squadre e di un direttore delle operazioni che coordinerà squadre ed elicotteri durante le operazioni di spegnimento.

A Grosseto, nei pressi dell’uscita Grosseto sud dell’Aurelia, è in corso un incendio che sta interessando campi, pinete e boschi circostanti. A causa di fenomeni di spotting e del vento il fuoco ha scavalcato anche il fiume Ombrone, facendo ‘salti’ anche di 500 metri rispetto al luogo di origine e coinvolgendo anche la vegetazione riparea lungo dell’Ombrone, con grave danno ecologico. La situazione è in evoluzione, anche perché sono possibili nuovi spotting. Attualmente l’incendio interessa un’area di circa 3 ettari, in crescita.

Sul posto stanno intervenendo due elicotteri del sistema regionale antincendi boschivi, squadre di terra (sei squdre di volontariato antincendio oltre a operai forestali dell'Unione dei Comuni delle Colline Metallifere), un direttore delle operazioni ed un assistente del direttore, figure del coordinamento assistito che entrano in funzione solo in caso di incendi rilevanti.