Cade dalla bici elettrica, grave ventenne

Si trova in gravi condizioni a Careggi una ventenne di origini costaricani. La giovane è caduta mentre viaggiava in via Tornabuoni a Firenze, era in sella a una bici elettrica verso le 3 di notte di sabato 2 luglio.

Da quanto ricostruito - gli accertamenti sono stati svolti dalla polizia municipale - la giovane nella caduta avrebbe battuto violentemente la testa. Non ancora comunque chiara la dinamica dell'incidente. Potrebbe aver perso il controllo della bicicletta, sarebbe invece escluso il coinvolgimento con un altro veicolo.