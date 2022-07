Contributi cultura 2022, riapre il bando a Cascina

Sono stati riaperti i termini del bando ‘contributi cultura anno 2022’, con scadenza spostata al 15 luglio. “Abbiamo rifinanziato il bando destinato alle associazioni culturali – sottolinea l’assessora alla cultura Bice Del Giudice – e quindi al finanziamento delle relative progettualità. Questo perché siamo consapevoli di quanto la cultura sia importante: è l’unico vero motore per il cambiamento, l’unico strumento in grado di avviare processi e pratiche creative e innovative, favorendo al contempo coesione sociale e partecipazione. Abbiamo aggiunto ulteriori 20.000 euro rispetto al bando già pubblicato a maggio, con conseguente riapertura dei termini proprio per sostenere e supportare le progettualità delle nostre associazioni culturali. Associazioni che sono sicuramente una delle realtà più importanti del territorio e sulle quali possiamo contare per la costruzione di un futuro migliore”.

Il bando è rivolto ai soggetti operanti nell’ambito della cultura interessati ad ottenere dall’ente contributi a sostegno di eventi/progetti organizzati nel territorio comunale durante l’anno 2022 (da gennaio a dicembre). Possono parteciparvi associazioni, organizzazioni, enti, gruppi riconosciuti e altri soggetti privati, operanti nel settore di intervento della cultura, aventi sede legale nel Comune di Cascina e senza scopo di lucro.

L’istanza di partecipazione potrà pervenire al Comune di Cascina preferibilmente per posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it (oggetto: “Contributi Cultura 2022”) o, in alternativa, tramite consegna a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina (Corso Matteotti 90) previo appuntamento telefonico ai numeri 050/719173-174 e indicando il mittente e l’oggetto “Contributi Cultura 2022”.

Fonte: Comune di Cascina