Getta via panetto di hashish tra le auto a Prato, arrestato

Butta via un panetto da 80 grammi di hashish tra le auto in sosta. Per questo un 42enne è stato arrestato dalla polizia a Prato. Ieri pomeriggio la volante ha notato l'uomo, marocchino già noto alle forze dell'ordine, che alla loro vista ha cominciato ad allontanarsi. Gli agenti hanno recuperato quanto fatto gettare. Dalla perquisizione sono stati trovati 260 euro, tutti in banconote di piccolo taglio poi sequestrate, assieme al telefono cellulare ritenuto anch'esso prova dell'attività di spaccio, perpetrata proprio nelle vie adiacenti al centro cittadino. Il 42enne, in regola con il permesso di soggiorno, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa del rito per direttissima.