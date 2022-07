Ha tessere sanitarie e codice fiscale non suoi, denunciato

Un 24enne è stato denunciato per ricettazione a Pisa. Il giovane, di origini guineane, è stato fermato dalla polizia in zona stazione a Pisa e controllato. Aveva con sé tre tessere sanitare e un codice fiscale intestati a altri cittadini. Inoltre è stato segnalato come assuntore di stupefacenti: aveva una dose di hashish.

Inoltre, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica un cittadino tunisino 38enne e un italiano residente a Poggibonsi per violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa, disposto nei loro confronti dal questore di Pisa per anni 3 a causa dei loro precedenti, in quanto nel corso dei predetti controlli sono stati trovati a girovagare in centro città senza la prevista autorizzazione del questore.