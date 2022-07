L'amaretto santacrocese chiude il galà di beneficenza a Forte dei Marmi

L'amaretto santacrocese ambasciatore protagonista delle peculiarità gastronomiche del comprensorio del cuoio al Charity Gala Ballando sulla spiaggia organizzato dalla Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus. L'evento si è tenuto ieri sera nella suggestiva cornice del Bagno Annetta a Forte dei Marmi.

L'obiettivo della raccolta fondi era l'acquisto di un ecografo portatile e di un ecocardiografo portatile per indagini cardiache su bambini tra i 5 e i 15 anni soggetti a malattia reumatica curati nell’ospedale di Asmara in Eritrea. L’ecocardiografo sarà utilizzato per la diagnosi e la cura ma anche per la formazione dei medici sul luogo.

Grazie alla fornitura donata da Antonino Minissale i graditi ospiti della serata tra cui notissimi imprenditori, politici e professionisti toscani hanno potuto assaggiare il biscotto tipico di Santa Croce che ha riscosso moltissimi apprezzamenti.