Laureata in Scienze della formazione primaria, complimenti a Giulia Lombardi

Giulia Lombardi, giovane di San Miniato, si è laureata! Ha conseguito brillantemente la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria all'Università degli Studi di Firenze.

Venerdì 1 luglio Giulia Lombardi ha discusso una tesi sullo studio sul potenziamento delle funzioni esecutive in ambito matematico e ha conseguito la laurea con 104/110.

Da parte dei familiari e degli amici le più grandi felicitazioni per un avvenire radioso. Per Giulia Lombardi i complimenti più sinceri per questo importante traguardo.