Lega Pistoia, Luca Tacconi nuovo commissario provinciale

È Luca Tacconi il nuovo Commissario provinciale della Lega Salvini Premier Pistoia. Il militante del carroccio, 36 anni, Vice-Presidente del Consiglio comunale di Montecatini Terme (città guidata dal Sindaco leghista Luca Baroncini) e Capogruppo della Lega nella città diventata lo scorso anno patrimonio mondiale dell’umanità, è stato incaricato dal Commissario regionale Mario Lolini nella giornata di giovedì, a seguito delle dimissioni di Sonia Pira.

Tacconi, consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro e Vigile del fuoco discontinuo ha dichiarato: “Sono onorato di essere stato scelto per questo ruolo di grande responsabilità in un momento così importante. Desidero ringraziare Sonia Pira per il lavoro condotto in questi anni con grande impegno e lealtà. Sono una persona pragmatica e diretta, l’obiettivo è quello di far crescere ancora di più il partito nella nostra provincia. Voglio partire dall’ascolto delle sezioni e per questo faremo riunioni frequenti, che mettano i temi politici ed amministrativi al centro. Ormai abbiamo tanti eletti e governiamo diversi comuni della provincia. Possiamo e dobbiamo crescere ancora. Non sono tipo da proclami, preferisco partire con umiltà e un profilo basso e far parlare i fatti. Ringrazio Lolini e il partito per la fiducia che mi è stata concessa e che farò di tutto per ripagare. Dall’esperienza fatta nei Vigili del fuoco e nella protezione civile di Montecatini, ho imparato che la semplicità e la voglia di servire le comunità sono i valori più importanti. Matteo Salvini è un grande leader e sono qui per servire lui e tutti gli iscritti della provincia. Le battaglie della Lega sono sentite dai cittadini perché derivano proprio dall’ascolto delle loro esigenze.”

“Ho fiducia in Tacconi” - commenta il responsabile regionale e parlamentare Mario Lolini, che così prosegue: “L’amministrazione comunale di Montecatini Terme ed il Sindaco Baroncini rappresentano un esempio di buon governo e un vanto per la lega Toscana e Tacconi è uno dei massimi esponenti del gruppo consigliare Lega nel comune termale ed ha portato risultati importanti come la imminente nascita del gruppo comunale di Protezione Civile che sarà fondamentale per assistere la comunità in un momento così delicato. Sono certo che saprà portare la sua esperienza amministrativa fatta nel proprio comune a servizio del partito in tutta la provincia. Buon lavoro a lui e a tutta la Lega pistoiese.”