Un anno fa nasceva il Palazzo Senza Tempo a Peccioli

Un anno esatto all'apertura delle porte del Palazzo Senza Tempo, lo storico edificio di via Carraia, e con affaccio su via Bastioni, ristrutturato e riqualificato da un progetto dell'architetto Mario Cucinella. Uno spazio pubblico che Comune di Peccioli e Belvedere spa hanno restituito ai pecciolesi ma che si è presto dimostrato fulcro centrale di una valorizzazione turistica di tutto il territorio.



La terrazza sospesa a venti metri d'altezza è sicuramente il punto di maggiore attrazione, ma certificare con numeri esatti come questa sia diventata, insieme alle sale con mostre ed eventi, il luogo simbolo di Peccioli non è così immediato. Aiutano, in tal caso, i dati correlati al periodo post ri-apertura del palazzo. Sono quasi raddoppiati, dal periodo pre-Covid, gli accessi al parcheggio multipiano su via Mazzini a ridosso dell'inizio di questa estate. Non solo, sono più di 1200 i turisti che, da gennaio a giugno 2022, hanno prenotato una visita alla discarica di Legoli. Belvedere spa, nel 2013, ne contava meno di 400 in tutto l'anno. Numeri che certificano, anche se la presenza di sempre più turisti nel territorio è percepita anche nelle attività del territorio, come Peccioli stia diventando sempre più un polo di attrazione nel cuore della Valdera.



Come si spiega, al di fuori del calendario di eventi più importanti, a partire da 11Lune che è iniziato il 1° luglio e proseguirà per tutto il mese, un così crescente interesse per il territorio pecciolese? Uno degli elementi di traino è proprio il Palazzo Senza Tempo.

La struttura, inaugurata esattamente un anno fa, è diventata una delle mete più “ricercate” anche come nuovo fulcro di arte contemporanea, mostre ed eventi. Anche i social confermano l'interesse sempre crescente di turisti, anche stranieri. La pagina Facebook del Palazzo Senza Tempo ha messo insieme un migliaio followers in pochi mese e riceve quotidianamente richieste di informazioni su orari di accesso, mostre e altre informazioni su Peccioli e il suo territorio.

Quella ufficiale del Comune di Peccioli, invece, in un anno è passata da 400 a poco meno di 1800 followers, triplicando il numero di interazioni e visualizzazioni di post e video. Quello più visto? Ovviamente la diretta dell'inaugurazione del Palazzo Senza Tempo con 12mila visualizzazioni totali. Appuntamento salutato, oltre che da centinaia di pecciolesi e semplici curiosi, anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dal presidente del consiglio Regionale Antonio Mazzeo.



Come detto il Palazzo Senza Tempo è diventato luogo di arte, cultura ed eventi a 360 gradi. Dalla mostra fotografica “Scatti di resilienza” che hanno raccontato paura, sofferenza e speranza legate alla pandemia passando per quella, curata dalla Fondazione Peccioliper, “Tutte le guerre. Fotografie 1998-2019” di Franco Pagetti, tra i più noti fotoreporter di guerra. In una sala, poi, molto interessante la mostra “Dante e la Divina Commedia”, un progetto Scart nato dalla collaborazione con Herambiente. Le mostre da scoprire al Palazzo Senza Tempo, però, sono tante.

Così come gli eventi che ha ospitato in questi mesi. A partire da settembre, con la spettacolare presentazione della 69° Coppa Sabatini. Senza dimenticare, poi, “A Natale libri per te”, iniziativa andata in scena dall'8 al 12 dicembre che ha visto migliaia di libri in vendita a prezzi scontati e tanti ospiti d'eccezione nell'auditorium del caffè Gelso D'Oro. Auditorium tornato protagonista, dopo la sosta invernale legata anche all'emergenza Covid-19, con Pensavo Peccioli. Con altri nomi illustri e un live unico nel suo genere impreziosito da Malika Ayane.



La terrazza sospesa, poi, è stata anche location perfetta per un maxi-schermo che ha portato bene alla nazionale italiana di calcio, vincitrice dell'Europeo 2021. A più riprese, poi, la nuova “piazza pubblica” all'aperto ha ospitato anche sessioni di yoga all'alba. Ed è stato set di uno spot pubblicitario che ha visto protagonista giunta e cittadini e che ha lanciato, dopo l'esperienza alla Biennale di Venezia, Peccioli come «borgo dove l'arte incontra l'innovazione sostenibile».



Terrazza sospesa anche come luogo di sport e traguardo originale per l'arrivo della corsa della Notte dei Giganti. E non finisce qui, perché il il Palazzo Senza Tempo, infine, è stato scelto come luogo di incontro e team building aziendale: è il caso del Gruppo Hera, che per l'occasione ha portato a Peccioli anche la “iena” Giulio Golia.



Un anno che vedrà nuovi sviluppi turistici per il Palazzo Senza Tempo anche nel corso di 11Lune, iniziate la sera del 1° luglio. Sarà aperto in questi giorni, infatti, un percorso di trekking soft che sarà accessibile a tutte le ore del giorno e della notte, grazie a una nuova illuminazione con una lampada ibrida che permetterà di risparmiare fino all'80% dell'energia. La passeggiata avrà il suo punto di partenza all'Anfieatro Fonte Mazzola e scenderà a valle verso le Serre per poi ricollegarsi, chiudendo l'anello in via Carraia, con un passaggio suggestivo sotto la terrazza sospesa del Palazzo Senza Tempo.

Fonte: Comune di Peccioli