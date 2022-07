Palio di Siena del 2 luglio, vince Drago: Leocorno si ritira, il fantino del Bruco infortunato

Il Palio di Siena del 2 luglio 2022 ha avuto dell'incredibile. Ha vinto la Contrada del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia al terzo palio consecutivo.

Ricordiamo che la partecipazione alla corsa di oggi era riservato alle contrade di Valdimontone, Civetta, Leocorno, Torre, Istrice, Drago, Bruco, Pantera, Lupa e Chiocciola. La corsa però è stata fatta in 7, come nel '600.

Il mossiere è stato Renato Bircolotti, già al Palio di Fucecchio 2022. Dopo l'annuncio dell'ordine, il mossiere ha chiamato fuori tutti. Tre abbassamenti, la Pantera ha avuto un ammonimento dal mossiere, poi una mossa falsa. Infine il Leocorno si è dovuto ritirare, probabilmente per condizioni fisiche non ottimali del cavallo Volpino. Una mossa falsa con la caduta del fantino del Bruco Stefano Piras, con il trasferimento in barella.

Nella mattina sono stati riportati lievi infortuni alle contrade della Civetta e dell'Istrice, quest'ultima con Schietta (guidata da Carlo Sann) era una delle due contrade con un cavallo non esordiente (l'altra era la Pantera). La Civetta era affidata a Vankook, guidata da Giosuè Carboni. Solo 10 anni fa si è corso con una situazione simile, con 8 contrade al canapo. Per l'edizione 2022 non c'erano rivali in piazza e la presenza di quasi la totalità di cavalli esordienti poneva un Palio aperto a ogni previsione.

L'ultimo Palio che si è corso è stato nel 2019, il 16 agosto. Ha avuto lo stesso vincitore del Palio del 2 luglio dello stesso anno: il fantino Giovanni Atzeni, che a luglio ha corso per la Giraffa, ad agosto per la Selva. Poi 2 anni di stop causa Covid e infine il Palio della rinascita.

Ecco i cavalli che hanno corso il Palio del 2 luglio 2022.

Valdimontone - Vitzichesu, condotto da Antonio Francesco Mula

Leocorno - Volpino, condotto da Andrea Coghe

Torre - Viso D’Angelo, condotto da Jonatan Bartoletti

Drago - Zio Frac, condotto da Giovanni Atzeni

Bruco - Uragano Rosso, condotto da Stefano Piras

Pantera - Una per tutti, condotta da Elias Mannucci

Lupa - Reo Confesso condotto da Enrico Bruschelli

Chiocciola - Zentile condotto da Giuseppe Zedde

Questo l'ordine di sorteggio tra i canapi.

Valdimontone

Bruco

Lupa

Torre

Chiocciola

Drago

Pantera

Leocorno di rincorsa (posto poi preso dalla Pantera dopo il ritiro del Leocorno)