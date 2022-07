Paolo Migone in scena al Parco Corsini di Fucecchio

Mercoledì 6 luglio alle 21:30 proseguono gli spettacoli alla Nuova Arena Pacini, al Parco Corsini a Fucecchio con il comico Paolo Migone in Diario di un impermeabile.

In questo spettacolo c'è la vita del cabarettista Paolo Migone, quella che sta vivendo ora a 65 anni suonati. Famiglia, amici, interessi, lavoro nell’ultimo quarto che la vita gli sta riservando.

L’attore sale sul palco portando non un libro, ma un impermeabile del tutto particolare, un regalo fatto dal nonno tanto tempo fa, diventato per lui un prezioso amico e confidente, un contenitore di storie, di aneddoti e di vita vissuta scritte proprio sull'impermeabile stesso. Il protagonista principale dello spettacolo è il TEMPO che nostro malgrado modifica e condiziona a suo piacimento ogni scelta, ogni convinzione. Il tempo scorre come un fiume in piena e i mesi che diventano anni si accumulano inesorabilmente. Si racconta inesorabilmente delle gioie e delle complicazioni di questo lungo percorso vissuto sempre però con grande curiosità e spirito di avventura misto anche ad una notevole dose di incoscienza.

La capacità di raccontare e la gestualità essenziale danno vita a situazioni e immagini di grande impatto.

Fonte: Ufficio Stampa