Avventura a lieto fine questa mattina (sabato 2 luglio) per un gatto che si era infilato in una condotta dalla quale non riusciva ad uscire. L'intervento si è svolto intorno alle 10 a La Briglia (Vaiano), dove sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Vaiano.

L'animale si trovava all'interno di un edificio industriale abbandonato. Chiamati dalla proprietaria, i vigili del fuoco, hanno individuato il gatto all'interno di una condotta in muratura. Dopo aver praticato un foro sono riusciti a recuperare il felino ed a restituirlo alle cure della donna.