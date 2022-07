Sorpreso con l'hashish, in manette a Pisa

Un giovane è stato arrestato a Pisa. L'uomo, di origini senegalesi, è stato trovato con ventitré grammi di hashish. Decisivo l'intervento del cane antidroga della polizia, che lo ha sorpreso verso viale Gramsci.

Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Questura è comparso in giudizio ieri mattina alle h 12, dove il giudice ha convalidato l’ arresto, disposto a seguito di richiesta dei termini a difesa nuova udienza nel merito per il 12 settembre, e applicato allo spacciatore la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Pisa.