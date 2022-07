Strade chiude per gli eventi di Ccn e Confcommercio a Santa Maria a Monte

Chiusura al traffico della strada nel tratto da Piazza Santi Politi, via della Collegiata e via Roma, dal venerdì alla domenica dalle ore 18.30 alle 24, fino al 25 settembre. Il sindaco Ilaria Parrella accoglie con una specifica Ordinanza la richiesta del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte e Confcommercio Provincia di Pisa manifestata nell'incontro dello scorso 23 giugno.

“Una decisione che ci lascia molto soddisfatti e in cui riponevamo molte aspettative, ringraziamo il sindaco per aver accolto le nostre richieste e per la sensibilità dimostrata nei confronti delle attività del centro storico” il plauso del presidente del CCN di Santa Maria a Monte Silvio Tempestini. “Un provvedimento che ci consentirà di affrontare l'estate nel migliore dei modi, allestendo un contesto decoroso per accogliere i clienti, anche grazie alla possibilità di ampliare l'offerta di tavoli e sedie, e di organizzare piccoli eventi di intrattenimento. Per le nostre attività era fondamentale poter contare sulla chiusura della strada, il periodo estivo costituisce un'opportunità irrinunciabile per una piena ripresa, a maggior ragione dopo i due anni di Covid e i continui rincari di energia, gas e materie prime, e grazie a questa decisione anche a Santa Maria a Monte potremo accogliere cittadini, visitatori e turisti in un ambiente pienamente fruibile”.

“Una scelta che premia la volontà di imprenditori che amano il territorio, credono e investono in Santa Maria a Monte” afferma Alessio Giovarruscio, responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa. “Sarebbe stato difficilmente comprensibile venir meno alle loro richieste, specialmente da parte di un'amministrazione che ha sempre mostrato attenzione e spirito di collaborazione con le attività locali. Questa è la strada giusta per sostenere con misure concrete una vera ripartenza”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa