Recuperata e salvata la turista dispersa all'Elba

C'è un lieto fine per la vicenda della turista dispersa all'Isola d'Elba. La sessantenne di origini austriache è stata trovata e salvata nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 luglio a Campo nell'Elba. All'1.30 la donna è stata recuperata, ha solo qualche escoriazione alle gambe e ha provato molta paura.

Decisivo l'intervento del nucleo cinofili dei vigili del fuoco. La donna si trovava a circa 400 metri dal sentiero. Dall'UCL (unità comando locale) una squadra di vigili del fuoco è stata attivata per raggiungere i cinofili e la donna, per la risalita in sicurezza dalla zona impervia.