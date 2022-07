Binter ha inaugurato oggi la sua nuova tratta internazionale, che prevede di collegare una volta alla settimana Firenze (FLR) e le Isole Canarie, passando per Gran Canaria. Il viaggio è di 4 ore e un quarto.

Il volo inaugurale è decollato dall'Aeroporto di Gran Canaria (LPA) alle 09:30, diretto alll'Aeroporto Amerigo Vespucci (FLR), da dove è successivamente ripartito per tornare in Spagna alle 15:30, atterrando a Gran Canaria alle 19:05.

Volo Firenze-Canarie: collegamenti diretti ogni sabato

Da questo momento, Firenze si aggiunge alle destinazioni di Binter. Il collegamento tra il capoluogo fiorentino e le isole sarà il sabato e consentirà ai passeggeri della compagnia di godere delle attrazioni turistiche di entrambe le destinazioni.

“L’arrivo della compagnia aerea Binter segna un passo importante per lo scalo fiorentino.” – dichiara Toscana Aeroporti – “Il collegamento diretto con le Isole Canarie va ad aggiungere un importante tassello al mosaico di destinazioni raggiungibili dagli aeroporti toscani, andando ad influire positivamente sull’appetibilità della nostra Regione e del nostro sistema aeroportuale, in un periodo di piena ripresa del traffico aereo”.

Inoltre, la compagnia offre un collegamento gratuito tra le rotte nazionali e interinsulari tra le isole delle Canarie in caso di voli in coincidenza. È dunque possibile raggiungere diverse destinazioni dell'arcipelago grazie all'ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani.

In più, Binter collega ogni settimana Torino, Venezia e le Isole Canarie, rispettivamente ogni martedì alle ore 16:40 e ogni lunedì alle ore 16:25.

Come novità, per i passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani, la compagnia offre la possibilità di poter visitare due isole con lo stesso biglietto a soli 40 euro in più, grazie al suo nuovo prodotto: Discover, lo stopover di Binter.

I biglietti possono essere acquistati su tutti i canali di vendita della compagnia: https://www.bintercanarias.com/ita, dove è possibile consultare condizioni e prezzi, o chiamando al numero +39 0654242546 o presso le agenzie di viaggio.