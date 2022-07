Vuole entrare nel centro di accoglienza e picchia un operatore

Un 27enne è stato denunciato a San Giuliano Terme per violazione di domicilio e percosse. Nella frazione di Pontasserchio il giovane, di origini senegalesi, si è recato al centro di accoglienza pretendendo di avere accoglienza. Non ne aveva più diritto perché erano venuti meno i requisiti per essere ospitato, dato che era già stato allontanato.

Alla conferma del rifiuto di poter essere di nuovo ospitato, ha dato in escandescenze. Mentre l'operatore volontario della Croce Rossa lo invitava ad uscire, il 27enne per tutta risposta lo ha colpito con un pugno. La polizia lo ha rintracciato e denunciato.