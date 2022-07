Accoltellato 28enne al circolo di Signa, si cerca l'aggressore

Ieri sera, alle 19, i carabinieri del Radiomobile di Signa sono intervenuti in un circolo in piazza Ciampi su segnalazione di accoltellamento. Il ferito, un rumeno di 28 anni, al culmine di una discussione per futili motivi con un soggetto sconosciuto, è stato aggredito con un coltello da cucina e ferito alla schiena.

L'autore è scappato facendo perdere le sue tracce. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso ed ha riportato una lesione da taglio giudicata guaribile in 20 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Signa.