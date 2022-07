Ecco le 'fantastiche 4' del Palio dei Rioni di Montelupo

Mercoledì 29 e giovedì 30 giugno si è concluso il girone qualificatorio per l’accesso alle semifinali. Una formula tutta nuova che ha visto rioni impegnati nella qualificazione fino all’ultimo respiro e rioni invece sperare nella qualificazione anche in virtù dei risultati delle altre partite.

Alla fine, dopo 4 giornate di qualificazione, ce l’hanno fatta la Vinicola, Fibbiana, Via Rovai e Piazza Unione Europea. Si aggregano ai già eliminati Bar Carlino e Turbone anche La Graziani, contro ogni previsione, nonostante i 6 punti fatti nelle ultime due giornate e la grande prova dell’ultima gara contro Bar Carlino, e la Sambobolinese, autore di un percorso privo di sconfitte, ma con una sola vittoria all’attivo risalente alla gara inaugurale.

Riviviamo le 4 partite dell’ultima giornata.

Via Rovai 7-2 Piazza Unione Europea: grande prova di forza dei diavoli di Via Rovai, costretti a vincere con un’ampia differenza reti per accedere alle semifinali. E nonostante una Piazza agguerrita, ma meno rispetto alle prime giornate, ci riescono con gli scatenati Bouhafa e Fornai, autori rispettivamente di un poker e di una doppietta.

Fibbiana 0-0 Sambobolinese: una partita per niente spettacolare, priva di gol, permette al Fibbiana di guadagnare quel punto che significa semifinali, con il secondo posto nel girone unico. Alla Sambobolinese resta il rammarico di uscire nonostante le 0 sconfitte all’attivo. Se da una parte è così, dall’altro devono comunque ringraziare il numero 1 Murdocca che sia contro il Fibbiana che contro il Bar Carlino ha tenuto a galla gli Orange fino all’ultima giornata.

Vinicola 4-3 Turbone: la Vinicola conclude il proprio percorso di qualificazione a punteggio pieno, con 12 punti, superando anche nell’ultima gara il già eliminato Turbone. Per quanto visto, per il gioco messo in campo, per la tenuta della squadra, la Vinicola sembra essere l’avversario da battere. Il Turbone abbandona il 37° Palio con dignità ed onore, conscio di avere un gruppo di giovani validi da cui ripartire.

La Graziani 8-5 Bar Carlino: La Graziani vince, ma non basta. Per accedere alle semifinali avrebbe dovuto vincere con 7 o più gol di scarto. La prova dei blancos di Sabatini è stata importante, probabilmente se avesse approcciato la manifestazione così fin dal principio staremo parlando di una semifinale, ma non è bastata per la qualificazione. La Graziani contro ogni pronostico esce di scena, e anche con la sua uscita sicuramente quest’anno vedremo trionfare un rione nuovo a Montelupo. Bar Carlino saluta il Palio più che dignitosamente, la squadra più giovane ha corso, ha segnato, ha dato spettacolo, contro ogni Rione, in ogni gara.

Appuntamenti a lunedì 4 con la prima semifinale, Vinicola vs Piazza Unione Europea, e martedì 5, Via Rovai vs FIbbiana. Poi giovedì 7 luglio la finale.

Fonte: Palio dei Rioni di Montelupo Fiorentino