Un 35enne è stato trovato dai carabinieri in via Michelacci a Firenze Peretola ferito all'avambraccio sinistro, probabilmente con una bottiglia rotto, e in forte stato di ebbrezza. L'uomo ha riportato, a seguito della ferita, una lesione ad una arteria ed ai legamenti dell’avambraccio sinistro con una prognosi di 21 giorni. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Peretola. Il fatto è avvenuto poco prima delle 2.