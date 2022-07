Un motociclista impegnato nelle gare del campionato regionale al crossodromo Santa Barbara è caduto e si è ferito attorno alle 13.30 questa domenica. Sul posto è stato allertato l'elisoccorso Pegaso che lo ha trasferito al Cto dell'ospedale fiorentino di Careggi. Non sarebbe in pericolo di vita. Due incidenti in moto accaduti a pochi minuti di distanza: il secondo ha riguardato un 50enne a Gambassi Terme, lungo la via Volterrana.