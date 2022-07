Goletta Verde in Toscana, le tappe per la Toscana

Arriva il 3 luglio in Toscana la 36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. #NONCIFERMEREMOMAI è il motto che accompagna Goletta Verde nella sua lotta all’illegalità. Partner principali per Goletta Verde 2022 sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, partner AIPE e GRUPPO MACCHIA, media partner La Nuova Ecologia.

Eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare e difesa della biodiversità sono i grandi temi della campagna di quest’anno.

Goletta Verde sarà anche l’occasione per parlare della tutela delle specie a rischio grazie al Life Delfi, progetto cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea, a cui partecipano enti di ricerca, università, associazioni ambientaliste e aree marine protette nell’intento comune di sviluppare soluzioni e modelli di gestione sostenibili delle interazioni fra delfini e pesca. Iniziative, dibattiti, dolphin watching e laboratori didattici: quest’anno la Goletta Verde si trasformerà in una vera e propria Goletta dei Delfini con l’obiettivo di tutelare il tursiope e di sensibilizzare pescatori, amministrazioni e cittadini sugli strumenti che possiamo mettere in campo per conservare la nostra preziosa biodiversità marina.

Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie, dediti al campionamento delle acque a caccia di inquinamento e situazioni critiche. Si tratta di un'incredibile operazione di citizen science per capillarità e presenza su tutto il territorio nazionale. Fondamentale il contributo dei cittadini che tramite il form di SOS Goletta potranno segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Il programma della tappa in Toscana 2022 prevede lunedì mattina alle ore 10:30 presso “Il Fortino”, a Marina di Pisa con un dibattito pubblico sulle vertenze locali: base di Coltano e Darsena Europa, No al rigassificatore di Piombino mentre in contemporanea a bordo di Goletta Verde si terrà il “Delfi Lab- La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare”; il programma di lunedì 4 luglio prosegue con alle 17:30 con “Il nostro territorio e l'attività di Legambiente”: pillole di ambiente sul progetto Life Delfi, sulle iniziative di conservazione della tartaruga Caretta caretta, sul Parco di San Rossore e il raggiungimento dell’obiettivo 30% di aree protette al 2030, sui temi legati al riscaldamento globale, alla plastica nel mare, alla biodiversità marina e al Santuario Pelagos, e alla Darsena Europa.

Martedì 5 luglio si terrà a Firenze la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio delle acque di Goletta Verde lungo le coste della Toscana a Firenze, ore 11:00, Libreria “Libri Liberi”.