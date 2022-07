La bionda Martina Comparini da Sesto eletta Miss Reggello 2022

A Martina Comparini di Sesto Fiorentino la fascia di Miss Reggello 2022.

La bella concorrente sestese prevale su di un gruppo nutrito e qualificato di altre 24 concorrenti provenienti da varie localitaàdella toscana e sale sul podio piu' alto della serata.



La manifestazione organizzata dal Comitato Festeggiamenti di S. Pietro di Cascia ed inserita nella 47esima Sagra del Fungo Porcino ha riscosso un grandissimo successo e grande è stata la partecipazione di pubblico per la gioia di tutti gli organizzatori.



Non facile il lavoro della giuria della serata che era presieduta dal signor Mauro Nenci imprenditore e dalla signora Maria Italia Lanzarini operatrice culturale, nel dover selezionare tra il nutrito e molto qualificato gruppo di partecipanti le 6 pretendenti alle fasce della serata, al termine dello scrutinio finale ha comunque emesso il seguente giudizio:



1^ Classificata - Miss Reggello 2022 - MARTINA COMPARINI - di Sesto Fiorentino (FI) - 26 anni - impiegata - H. 1,72 - capelli biondi - occhi marroni - del segno dello Scorpione.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - INDIA PICCINETTI - di Abbadia S. Salvadore (SI) - 18 anni - studentessa - H. 1,73 - capelli castani - occhi verdi - del segno del Leone.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - GEMMA ARIANNA BIANCIARDI - di Prato - 26 anni - impiegata - H. 1,78 - capelli neri - occhi marroni - del segno della Bilancia.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - AURORA PIANTINI - di Cascina (PI) - 18 anni - studentessa - H. 1,72 - capelli biondi - occhi verdi - del segno dei Pesci.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - HANNAH DEVILLE - di Pisa - 25 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli biondi - occhi verdi - del segno dei Gemelli.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - NICOLE CHIARAMONTI - di Arezzo- 26 anni - responsabile marketing - H. 172 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Leone.



La prima classificata è stata premiata da Piero Giunti sindaco di Reggello ed acquisisce il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma i primi di agosto.

La serata è stata condotta da Raffaello Zanieri, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate dal gruppo parrucchieri I Perugi di Mirko Perugi con salone a Reggello.



L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli con sede a Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli, Stefano Petruzzi ed il coordinamento di Mauro Nenci per il Comitato Festeggiamenti.