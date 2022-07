Motociclista si ferisce a Gambassi Terme, arriva Pegaso

Un motociclista si è ferito durante un incidente pare autonomo sulla Volterrana a Gambassi Terme, all'altezza della Pieve. È accaduto poco dopo le 13.30. Il centauro avrebbe colpito una staccionata una volta caduto.

Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino e i vigili del fuoco di Petrazzi. A causa delle svariate ferite, come segnala il sindaco Paolo Campinoti in un suo post, è stato allertato l'elisoccorso Pegaso che ha trasferito il ferito (cosciente) all'ospedale di Cisanello. Non sono note le sue condizioni di salute ma non è in pericolo di vita.