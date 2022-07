Palio di Siena, il cavallo della Chiocciola sta bene

Sono buone le condizioni cliniche generali di Zentile, il cavallo toccato in sorte alla Contrada della Chiocciola, infortunatosi durante il Palio di ieri.



La diagnosi "deungulazione all'anteriore destro" ha ricordato il positivo decorso dell'analogo infortunio occorso al cavallo Quintiliano per il Palio del 2 luglio 2015.



Zentile dopo un immediato intervento di pronto soccorso nel dopo corsa è stato trasportato con la nuova ambulanza del Comune alla Clinica "Il Ceppo" dove il dottor Raffaello Ciampoli e la sua équipe hanno subito iniziato la già sperimentata terapia.



Solo contusioni senza conseguenze e prognosi di alcuni giorni per gli altri cavalli Schietta, Vitzichesu e Volpino, che erano stati oggetto di attenzione dei veterinari.