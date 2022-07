Rave party sventato a Castiglione della Pescaia, 500 partecipanti

A un anno di distanza da una festa abusiva in zona La Zingara a Castiglione della Pescaia, volevano fare un nuovo rave party. La scorsa notte carabinieri e municipale hanno intercettato circa 500 persone e 30 caravan. Per evitare il blocco della strada che conduce a La Zingara, è stato deciso di far arrivare i partecipanti a destinazione, che sarebbero giunti anche da fuori Toscana. Ancora, a fine maggio dell'anno scorso fu intercettata un'altra festa abusiva: 300 le persone allora identificate dai carabinieri.