Da sindaco a presidente di commissione alla maturità, il ritorno nonostante la pensione

Il sindaco di Signa Giampiero Fossi si è voluto tenere impegnato ulteriormente nonostante oneri ed onori che comporta amministrare una comunità. Per questo, nonostante fosse in pensione come insegnante, già dallo scorso anno aveva dato la disponibilità per subentrare nelle commissioni d'esame come presidente e già era successo. Stavolta, invece che all'Iti Meucci, è stato inviato alla sezione geometri del Russell-Newton di Scandicci. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno. Quando era in attività Fossi ha insegnato allo scientifico Livi di Prato storia e filosofia, diventando anche vice preside. Adesso il supporto a decine di diplomandi che stanno affrontando la maturità.