Tnt Empoli oltre Taddeucci, 8 medaglie per i biancazzurri

Non solo Ginevra Taddeucci. Al terzo posto dell'allieva del dt Giovanni Pistelli, tesserata per le Fiamme Oro, nella staffetta mista sui 5 km in acque libere del Mondiale ungherese, atleti del T.N.T. Empoli hanno aggiunto prove autorevoli al 'Summer Meet 2022' di Livorno. Nella piscina olimpica 'Camalich' i biancazzurri hanno incamerato 8 medaglie in una rassegna nazionale di qualità. La società empolese si è classificata 10a su 27 iscritte con 93 punti, sommando tutti quelli colti in ogni categoria: Ragazzi, Juniores, Unica (Cadetti + Seniores). Le due vittorie sono state firmate da Alessandro Zannelli (classe 1996) sui 100 rana e dal ventiduenne Daniele Toni nei 200 farfalla. L'unico 'argento' ha premiato Anita Savino (2006) sui 400 misti. La stessa nuotatrice si è intascata due fra i cinque 'bronzi', nei 100 farfalla e sui 200 misti. Le rimanenti terze posizioni hanno gratificato Matilde Milli (2007) nei 100 rana; Tiaré Rebecca Bellucci (2004) sui 200 farfalla e Sirio Bartalucci (2008) nei 50 rana. Hanno poi gareggiato in questa manifestazione: Ginevra Barnini, Giacomo Bartalucci, Valerio Boeti, Emilia Borselli, Stefano Borzellino, Marco Buti, Niccolò Dini, Andrea Leonardo Doccini, Giulia Gabellieri, Vittoria Giovannetti, Ester Iula, Manuel Landini, Leonardo Mancini, Viola Masotti, Mattia Merighi, Ginevra Milli, Andrea Nania, Giuditta Pagli, Matteo Prislei e Pietro Testi.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli