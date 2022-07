Abc, salutano Delli Carri e Terrosi

Uno ha vestito la maglia Abc da giovanissimo in serie B, è tornato nel 2014, è stato capitano ed è divenuto una vera e propria bandiera per Castello e per i castellani, restando in gialloblu nelle ultime otto stagioni fino alla decisione di chiudere proprio al PalaBetti la sua lunga e importante carriera cestistica. L’altro è stato avversario di mille battaglie sul campo quando vestiva la fascia di capitano dei cugini dell’Use, e proprio per la sana rivalità tra le due società il suo arrivo a Castelfiorentino nel 2018 ha suscitato stupore misto a curiosità: ovviamente l’amore è scoppiato di lì a poco, tanto che fino ad oggi è rimasto con il n.10 gialloblu cucito addosso.

Si tratta di Giuliano Delli Carri e Gianni Terrosi, che per motivi diversi dalla prossima stagione non faranno più parte del roster a disposizione di coach Walter Angiolini. “Gigi”, ormai castellano d’adozione, ha deciso di chiudere la carriera di giocatore per dedicarsi a famiglia e lavoro ma resterà comunque in gialloblu, pronto a mettere l’esperienza maturata in anni e anni sul parquet nel nuovo ruolo di Team Manager dell’Abc Solettificio Manetti. Una figura che starà dunque a stretto contatto con la squadra e lo staff tecnico, seguendo da vicino tutte le necessità del team. Per “Terro”, invece, di comune accordo con la società, era giunta la fine di un ciclo, pur bellissimo e ricco di reciproche soddisfazioni: di qui la decisione di salutare il sodalizio castellano ed intraprendere una nuova avventura a Siena sponda Costone preparandosi, dunque, a tornare al PalaBetti in veste di avversario. Una decisione che non intacca la grande stima per il giocatore e, prima ancora, per la persona.

Fonte: Abc - Ufficio stampa