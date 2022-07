Attori e attrici cercasi per un thriller nel Fiorentino

Attori e attrici cercasi tra Firenze, Prato e dintorni. L'attore e regista fiorentino Daniele Favilli gira la sua opera prima 'Ultima vittima', un mediometraggio thriller-psicologico. La produzione cerca attori per i seguenti ruoli

Ruoli principali:

GIULIA, donna età scenica 25-35 anni. Ragazza dall’apparente profonda sensibilità e fragilità che si scoprirà essere molto più enigmatica di quanto appaia. (NOTA: un personaggio che si racconta molto più con gli sguardi e i gesti che con le parole);

GIORGIO, uomo età scenica 30-40 anni. Uomo d’affari di successo, sicuro di sé, preciso e freddo. Aspetto da intellettuale. Ha una relazione amore-odio tormentata con il fratello Guglielmo.

Ruoli secondari:

IL FUNZIONARIO, età scenica 30-60 anni. Uomo con una malcelata vena sarcastica. Persona sbrigativa. Elegante. Decisamente ambiguo. (NOTA: Per questo ruolo la produzione è aperta alle più diverse età ed apparenze);

VITTORIO, età scenica 50 e 70 anni. Uomo di bella presenza, carismatico. Molto intenso. (NOTA: questo personaggio appare sia come 50enne che come 70enne. Si cercano attori che possano essere invecchiati o ringiovaniti con trucco. Possibilmente inviare foto con e senza barba).

Figurazioni:

1 bambino età scenica 12-14 anni;

1 bambino età scenica 8-10 anni;

1 bambina età scenica 5-8 anni.

Per gli attori e le attrici è prevista retribuzione secondo il CCNL.

Come candidarsi? Per i ruoli principali e secondari gli interessati dovranno preparare un self-tape della scena relativa al ruolo per cui si propongono, scaricabile QUA, caricarlo poi su youtube o vimeo assieme ad una brevissima presentazione. Inviare quindi foto, CV, eventuale link allo showreel e link per visionare il self-tape entro il giorno 8 luglio 2022 a lastfilmprod2022@gmail.com (N.B. indicare nella email se si è soci o mandatari di NUOVO IMAIE).

Per le figurazioni minori gli interessati dovranno inviare soltanto foto e contatti del bambino e del genitore/tutore all’indirizzo lastfilmprod2022@gmail.com.

Tra le candidature ricevute verrà fatta una selezione per accedere ai provini in presenza.