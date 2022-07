Vino protagonista a Cerreto Guidi col 'Medicea Wine Festival'

Nemmeno il tempo per finire di plaudire al successo de “La Notte di Isabella”, che Cerreto Guidi è già pronta ad ospitare la 47°edizione di Medicea Wine Festival, con vino, cibo e musica, che si svolgerà dal 9 al 17 luglio.

Nella rassegna tante le iniziative: Cerreto Street Wine, Sapori d’Estate, l’Esposizione dei Trattori d’epoca e il Mestolo d’Oro, solo per citare le principali.

L’attenzione si concentra, per il momento, sugli appuntamenti del prossimo fine settimana.

CONCERTO IN TERRAZZA – Sabato 9 luglio alle ore 21,00, è in programma presso il Centro Culturale “Santi Saccenti”, la Serata di apertura del 47° Medicea Wine Festival, sulla terrazza panoramica della nuova biblioteca di Cerreto Guidi. In programma musica dal vivo a cura di “Ma.Di Acoustic Duo” e brindisi inaugurale. L’ingresso è gratuito.

CERRETO STREET WINE – Domenica 10 luglio dalle ore 18,00 alle ore 24,00, il cuore del borgo mediceo ospiterà un itinerario volto a valorizzare la produzione enologica del territorio dell’Empolese Valdelsa, del Montalbano e dei Comuni limitrofi a Cerreto. Ogni partecipante riceverà un calice e dei gettoni, anche riacquistabili, per tutto l’arco della serata, da consegnare poi alle aziende per la degustazione del vino, affiancata ad una selezione di street food di qualità. Nell’ineguagliabile scenario della piazza, ai piedi della Villa Medicea, musica dal vivo a cura di “Egolaprofonda” e “Il Guappo” e osservazione delle stelle con il Gruppo Astrofili di Montelupo. Calice e degustazione € 12,00.

Medicea Wine Festival è organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dall’Associazione Turistica comunale Pro Loco di Cerreto Guidi, in collaborazione con le contrade del Palio, il Gaceb, l’Associazione CCN Buontalenti ed altre associazioni del territorio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa