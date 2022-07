Cinema all'aperto, il programma a Cerreto Guidi

In questo mese di luglio torna il cinema sotto le stelle a Cerreto Guidi. Nella centrale Piazza Dante Desideri, dietro al Comune, da dove è possibile ammirare un bellissimo paesaggio, sarà possibile fruire di un ricco calendario di proiezioni.

“…La Magia del cinema sotto l’incanto di un cielo stellato”, è promosso dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione turistica Pro Loco e dall’Associazione culturale La Maschera.

Sono otto le proiezioni previste dal 5 al 28 luglio, con inizio alle ore 21,00.

L’ingresso è gratuito.

I film in programma (il martedì e il giovedì ore 21,00):

5 luglio “GIFTED -IL DONO DEL TALENTO” di Marc Webb, con Chris Evans e Mckenna Grace

7 luglio “IL GRANDE GIGANTE GENTILE” di Steven Spielberg con Mark Rylance

12 luglio “IL DIRITTO DI CONTARE” di Theodore Melfi, con Taraji P. Henson e Octavia Spencer.

14 luglio “WONDER PARK”film di animazione di David Feiss

19 luglio “LADY BIRD” di Greta Gerwig con Saoirse Ronan e Laurie Metcalf

21 luglio “BIG HERO 6” film d’animazione di Don Hall, Chris Williams

26 luglio “SMETTO QUANDO VOGLIO” di Sydney Sibilia con Edoardo Leo e Valeria Solarino

28 luglio “GLI ACCHIAPPA FANTASMI” di Tobi Baumann

Da segnalare, inoltre, che mercoledì 13 luglio, sempre in Piazza Dante Desideri, alle ore 21.15, con ingresso gratuito, verrà proiettato il film "Solo cose belle" di Kristian Gianfreda che nasce dalla lunga esperienza sul campo della Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi e delle tante case famiglia dell'Associazione, che da anni lavorano per diffondere i valori dell'inclusione sociale e per combattere l'emarginazione.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa