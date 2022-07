Classifica gradimento dei sindaci, solo Biffoni (Prato) migliora. Male De Mossi (Siena)

Solo 1 sindaco di capoluogo su 8 in Toscana sta avendo nell'anno in corso un gradimento maggiore rispetto al giorno dell'elezione. Lo certifica Il Sole 24 Ore con il sondaggio annuale Governance Poll. Andiamo a vedere i risultati partendo proprio da chi ha raggiunto il miglior risultato in percentuale: Prato

Matteo Biffoni, rieletto nel 2019, a 3 anni dall'election day raggiunge il 57,5% di gradimento, con l'1,38% in più rispetto alle preferenze durante il voto.

Il secondo miglior risultato lo ottiene Luca Salvetti, sindaco di Livorno. Arriva al 56,8% ma rispetto a 3 anni fa cala del 6,5% nei sondaggi, quasi il peggior calo.

Medaglia di bronzo per Dario Nardella, terzo e ultimo sindaco di centrosinistra nella classifica. Il sondaggio 2022 lo vede al 55,5% di gradimento, in calo rispetto al 57,10% nel 2019.

Il primo sindaco di centrodestra in classifica è Antonfrancesco Vivarelli Colonna, rieletto lo scorso anno. Arriva al 52.5%, in calo di 3,7 punti percentuali.

Un'altra piazza calda è quella di Arezzo, con Alessandro Ghinelli rieletto nel 2020 con il 54,5%. Il gradimento attuale è del 51,5%, 3 punti percentuali in meno.

Tra i tonfi peggiori in percentuale troviamo di Francesco Persiani. Partito con il 56,6% delle preferenze, si stabilizza al 50%.

Sotto il 50% rimane Pisa. Michele Conti, ricandidatosi per il 2023, è al momento al 49% del gradimento, scendendo del 3,29% rispetto al 2018.

Luigi De Mossi chiude la classifica. Partendo dal 50,8% nel 2018, il sindaco di Siena arriva al 44% con quasi 7 punti percentuali di calo.